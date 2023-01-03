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НовостиОбщество3 января 2023 7:56

Таяна, Лучезара и Белогор родились на Ставрополье в 2022 году

Самыми популярными именами в крае остаются Артем и Софья
Алина МАКСИМОВА
25,5 тысяч малышей родилось в крае за год.

25,5 тысяч малышей родилось в крае за год.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье в прошлом году родилось более 25,5 тысяч малышей. Из них 281 пара двоен и две тройни. При этом в прошлом году родилось на 300 мальчиков больше, чем девочек.

По данным регионального Управления ЗАГС, родители чаще всего называли детей Артемом и Софьей. Этими именами названы 491 девочка и 463 мальчика. Также популярными остаются Александр, Михаил, Ева и Мария.

А среди необычных имен в крае в прошлом году встречались: среди мальчиков - Анил, Белогор, Мир, Тарас, Софрон, Август; среди девочек – Таяна, Лучезара, Лора, Ясения и Ария. Также для своих малышей родители выбирали и двойные имена, такие как Анна-Николь и Ева-Мария.