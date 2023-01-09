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НовостиОбщество9 января 2023 15:18

Новый терминал в аэропорту Минеральных Вод построят к 2025 году

Проект уже прошел экспертизу
Инна МОРОЗОВА

В городе Минеральные Воды Ставропольского края планируют построить новый терминал в аэропорту к 2025 году. Проект уже прошел экспертизу, сообщает пресс-служба главы региона.

На совещании в правительстве губернатор Владимир Владимиров отметил, что ставропольские курорты становятся все популярнее у туристов. Поэтому транспортная система должна справляться с нагрузкой.

Глава Ставрополья заявил, что новый терминал увеличит пропускную способность аэропорта, а также повысит уровень комфорта и качество обслуживания пассажиров.

Вопросы, касающиеся нового терминала, находятся на особом контроле в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.