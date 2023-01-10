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НовостиПроисшествия10 января 2023 8:03

Фура и легковушка перекрыли движение на улице Доваторцев в Ставрополе

Пострадавших в результате аварии нет
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 10 декабря, легковушка «Тойота» и фура «ДАФ» не поделили дорогу на улице Доваторцев в городе Ставрополе. В результате аварии никто не пострадал, однако автомобили перекрыли движение транспорту.

Сперва информация о происшествии появилась в социальных сетях, на место вызвали автоинспекторов, чтобы решить ситуацию и убрать транспорт с проезжей части.

— Движение организовано в штатном режиме, автомобили с проезжей части удалены, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Предварительную причину аварии и виновника ведомство не называет.

Также напомним, что сегодня на трассах Ставрополья усилились снег и ветер. Из-за непогоды возникает опасность аварий, дорожное покрытие может быть скользким. Водителей просят быть аккуратными во время движения по заснеженной дороге.