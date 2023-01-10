На Ставрополье ожидается ветер до 24 м/с Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Ставрополье усиливается ветер, синоптики обещают ночью с 10 на 11 января порывы до 24 м/с. На данный момент автоинспекторы заметили ухудшение погодных условий в Ставрополе, Шпаковском, Кочубеевском, Андроповском и Советском округах.

— Госавтоинспекция рекомендует водителям крепче держаться за руль, снижать скорость, аккуратно проезжать открытые участки местности на трассах, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям грузовых автомобилей и транспорта с высокой парусностью вовсе рекомендуют отказаться от поездок до более благоприятных условий. Ночные выезды лучше отложить. Когда ветер перестанет сдувать людей и даже машины, синоптики и ведомство не сообщили.

Сильный боковой ветер хозяйничает и на федеральной трассе «Кавказ». На видео автоинспекторы сняли Андроповский участок вблизи Невинномысска – там тоже ветрено и холодно.