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НовостиОбщество10 января 2023 17:11

В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за прорыва дамбы

Ведутся работы по ликвидации аварии
Инна МОРОЗОВА

В Невинномысске ввели положение повышенной готовности в связи с повторным прорывом дамбы водоприемного канала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

- Провели совещание совместно АО «Водоканал» и представителями МЧС. Введено положение повышенной готовности в связи с аварийной ситуацией на водоводе, - написал градоначальник.

Он отметил, что в СКК «Олимп» готовится пункт временного размещения жителей. Все заявки и сообщения принимает ЕДДС города по тел.112. Работы ведутся без остановки.