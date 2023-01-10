В Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за прорыва дамбы

В Невинномысске ввели положение повышенной готовности в связи с повторным прорывом дамбы водоприемного канала. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Михаил Миненков.

- Провели совещание совместно АО «Водоканал» и представителями МЧС. Введено положение повышенной готовности в связи с аварийной ситуацией на водоводе, - написал градоначальник.

Он отметил, что в СКК «Олимп» готовится пункт временного размещения жителей. Все заявки и сообщения принимает ЕДДС города по тел.112. Работы ведутся без остановки.