Экс-сотрудники тюрьмы Ставрополья за взятки проносили «запрещенку» заключенным

На Ставрополье осудили экс-сотрудников исправительной колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кочубеевском округе Ставрополья три бывших сотрудника исправительной колонии №2 признаны виновными в совершении преступлений: получение взятки, халатность, превышение должностных полномочий и получении четырех мелких взяток.

Следствие установило, что в период с 2020 года по май 2021 года экс-инспектор группы надзора получил взятки от 4 до 10 тысяч рублей за то, что пронес двум заключенным наушники и четыре телефона. За это он получил 28 тысяч рублей.

За еще один «рейс» с запрещенными вещами инспектор получил взятку от знакомого осужденного в размере 70 тысяч рублей. Чтобы совершить преступление, мужчина вступил в сговор с инструктором-кинологом, который спрятал «запрещенку» и пронес ее через КПП семь телефонов и две пары наушников.

Во время проноса вещей друг кинолога – другой инструктор-кинолог – некачественно осмотрел осужденного, из-за чего не нашел запрещенные вещи. Однако дальше «запрещенку» нашли сотрудники УФСБ.

— При попытке пронести на территорию исправительной колонии запрещенные предметы инструктор-кинолог был задержан сотрудниками ОСБ УФСИН России по Ставропольскому краю и УФСБ России по Ставропольскому краю, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Экс-инспектор приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Также ему запрещено занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления 2 года.

Бывшему инструктору-кинологу назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет в колонии-поселении. Второй инструктор получил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Только вот из-за того, что во время расследования мужчина находился под стражей, от наказания его освободили.