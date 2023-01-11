Антикоррупционную политику преподают чиновникам в СтГАУ

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский агроуниверситет получил авторство на электронное издание «Антикоррупционная политика». В скором времени программа, разработанная сотрудниками кафедры государственного и муниципального управления и права экономического факультета СтГАУ, будет доступна на сайте вуза для дистанционного обучения.

Как отметил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников, с недавних пор дисциплина «Антикоррупционная политика» стала обязательной для всех студентов вуза. Авторы программы создали качественный инструмент, позволяющий изучить все необходимые аспекты, в том числе историю и нормы законодательства.

- Актуальность и необходимость программы не вызывает сомнений. Сейчас в нашем университете проводятся курсы повышения квалификации по антикоррупционной политике для сотрудников администрации города, — отметил Владимир Ситников.

Стоит отметить, что программа позволяет освоить направления антикоррупционной политики и основы законодательства в дистанционном формате. Обучающиеся могут изучить историю возникновения коррупции, ее виды и ответственность. В программу также включен список необходимой литературы, включая нормативно-правовые акты, видео-ресурсы и рефераты. В следующем году программа будет расширена и размещена в системе вуза в качестве онлайн-ресурса.

Как отмечают разработчики, программа отвечает современным требованиям студентов.

- Нам необходимо преподавать эту дисциплину, так как мы обучаем муниципальных и государственных гражданских служащих и должны идти в ногу со временем. Современному студенту не хочется открывать книгу, он более охотно заглянет в интернет-ресурс, чтобы найти необходимую информацию. Наша программа ему в этом поможет, - пояснила Оксана Жданова, разработчик программы, доцент кафедры государственного и муниципального управления и права, кандидат юридических наук.