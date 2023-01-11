Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 8:11

Трасса «Минеральные воды – Кисловодск» открылась для движения

Уборку дороги от снега продолжает семь единиц техники
Данил Юрков

Ранее закрытую из-за разгулявшейся непогоды трассу «Минеральные воды – Кисловодск» сегодня, 11 января, с 10:30 снова открыли. Правда, уборку дороги все еще продолжают семь единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Ставропольского края.

— Восемь экипажей ДПС спецбатальона осуществляют поэтапное сопровождение колонн транспорта, чтобы ограничить скорость движения и предупредить возможные аварийные ситуации, – пишет ведомство.

Напомним, что вчера, 10 января, трассу закрыли из-за сильного бокового ветра, нулевой видимости на дороге и снега. Спецслужбы не справлялись с обработкой дороги, из-за чего было принято решение ограничить движение по участку.

На данный момент движение вернулось на трассу, однако все автоинспекторы сопровождают транспорт, а службы продолжают уборку. После того, как непогода уйдет, движение вернется в норму.