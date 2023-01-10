На Ставрополье трассу «Минеральные Воды – Кисловодск» перекрыли из-за негативных погодных условий. Ограничение автоинспекторы ввели с 17:30 с 20 километра до 29 километра (Минераловодский округ, от «Черкесской развязки» до поворота на Ессентуки).

— Снежные переметы, низкие температуры, сильный боковой ветер мешают нормальной организации движения, техника не справляется со своевременной обработкой проезжей части от наледи и снежных накатов. На данном участке нулевая видимость, дорога в небезопасном состоянии, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителям рекомендуют отказаться от поездок в направлении перекрытой трассы и объехать участок по дорогам «Лермонтов – Черкесск», «Северо-западный обход Пятигорска» и Суворовскую развязку.

Погодные условия, по данным синоптиков, останутся негативными. И даже ночью с 10 на 11 января лучше не станет – ожидаются порывы ветра до 24 м/с. Когда откроется перекрытый участок трассы, автоинспекторы не сообщают.