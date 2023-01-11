Многодетная ростовчанка провернула аферу на 2 млн 415 тысяч рублей

В Ростовской области осудили многодетную мать-мошенницу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области перед судом предстала 31-летняя мать троих настоящих и четверых вымышленных детей, сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. За вымышленных детей ростовчанка получила два млн 415 тысяч рублей.

Деньги злоумышленница получала на протяжении 14 лет – с 2008 по 2022 год, когда ее поймали. Как сообщает источник, женщина неизвестно где достала липовую справку о том, что в 2008 году родила сына и дочь. За это она должна была получить пособие от государства.

Сперва женщина отправилась в ЗАГС и получила свидетельства о рождении несуществующих детей. Дальше отправилась в органы соцзащиты и подала заявление на выплату пособий на детей. В 2011 и 2015 годах злоумышленница повторила схему.

После проверки органами опеки обман раскрылся. В отношении женщины возбудили уголовное дело за «Мошенничество при получении выплат». Суд обязал злоумышленницу выплатить ущерб государству, а также ей назначили лишение свободы сроком на три года в колонии общего режима.

Только вот наказание должно вступить в силу не раньше 2036 года, когда младшему ребенку исполнится 14 лет. Сама же мать пытается обжаловать приговор.