Клиенты Сбера могут снимать наличные без комиссии на кассах «Пятерочки»

Услуга уже доступна более чем в 13000 супермаркетах по всей стране, Фото: sberbank.ru

Россияне, в том числе и жители южных регионов страны, теперь могут снимать наличные на кассах в «Пятерочках». Соответствующий сервис запустил Сбер совместно с X5 Group. Услуга уже доступна более чем в 13 тыс. супермаркетах по всей стране, включая крупные города и малые населенные пункты.

По словам Ларисы Безделевой, заместителя Председателя Юго-Западного банка Сбербанка, реализация возможности снятия наличных на кассах «Пятерочки» стала важным этапом работы банка.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

- Многим нашим клиентам удобно снимать наличные в магазине у дома. Эта услуга востребована, как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах Юга России и Северного Кавказа. В среднем наши клиенты снимают на кассах магазинов 2000 рублей, - отметила Лариса Безделева.

Чтобы снять необходимую сумму, покупатель должен сообщить об этом кассиру. При этом сумма должна быть кратна 100 рублям и не превышать 5 000 рублей. Кассир пробьет товары и укажет запрошенную сумму выдачи. Покупатель получит деньги после оплаты покупок картой.

Стоит отметить, что клиенты Сбера могут снять за раз до 5 000 рублей и до 20 000 рублей в сутки. Услуга доступна при наличии средств в кассе магазина.