В Предгорном округе Ставрополья отключат ЛЭП из-за ветровой нагрузки

На Ставрополье в Предгорном округе из-за сильной ветровой нагрузки на линии электропередач случилось технологическое нарушение. Линия питала поселок Горный и южную часть станицы Ессентукской, сообщает глава муниципалитета.

— Для проведения неотложных мероприятий будет произведено отключение ЛЭП в 14:20, – сообщил глава округа.

Ориентировочно подачу света должны вернуть в 16:00, однако непредвиденные обстоятельства и погодные условия могут увеличить время работ, из-за чего электричество дадут позже.

Также напомним, что губернатор Владимиров прокомментировал отмену занятий в школах Ставропольского края из-за ветра и холода. По словам главы региона, службы справляются с последствиями сильного ветра и снега.