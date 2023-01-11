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НовостиПроисшествия11 января 2023 12:22

На Ставрополье подросток убил соседа по общежитию из-за громкого смеха его подруг

Теперь 17-летнему парню грозит тюрьма
Данил Юрков
На Ставрополье в суд направили дело 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 28-летнего мужчины

На Ставрополье в суд направили дело 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 28-летнего мужчины

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Георгиевске на Ставрополье ночью 22 сентября 2022 года возле одного из общежитий города между 17-летним обвиняемым и 28-летним парнем произошел конфликт. Подростку не понравилось, что подруги потерпевшего громко смеялись.

— В ходе ссоры 17-летний обвиняемый нанес фрагментом деревянной оконной рамы удар по голове потерпевшего, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Спасти потерпевшего не удалось.

Мужчина умер от полученных ран в реанимационном отделении больницы. В отношении парня возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

— В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Георгиевский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Теперь подростку грозит тюрьма.