Лжеброкер обманул жительницу Пятигорска на два млн рублей

К правоохранителям города Пятигорска на Ставрополье пришла 48-летняя местная жительница, которая сообщила о мошенничеств. Как рассказала гражданка, ей поступил звонок от неизвестного, который сообщил о возможности хорошо заработать на одной из интернет-площадок.

Под предлогом получения прибыли от инвестиций злоумышленник уговорил жертву перечислить денежные средства на указанный им счет. Женщина также оформила на свое имя кредит в размере 900 тысяч рублей, которые после отдала мошеннику.

— Всего потерпевшая лишилась около 2 миллионов рублей. Спустя время, не получив обещанные дивиденды, гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в отдел внутренних дел, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На данный момент правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.