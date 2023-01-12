Начинающий водитель «семерки» спровоцировал аварию в Минераловодском округе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставрополья начинающий водитель, который уже считается злостным нарушителем правил дорожного движения, спровоцировал аварию с пострадавшими. Дело было 11 января примерно в 18:00 на 320 километре трассы «Кавказ». Водитель ВАЗ-21074 пошел на обгон, однако не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

— В результате 25-летний пассажир «семерки» был доставлен в больницу с травмой плеча. 24-летний водитель, житель Махачкалы, в ДТП не пострадал, – сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, права водитель получил только прошлой весной. За это время его 19 раз привлекали к ответственности за грубые нарушение правил дорожного движения. Штрафы нарушитель не выплачивал.

В момент прошедшей аварии водитель был трезвый. Автоинспекторы составили в отношении мужчины протоколы за неоплаченные штрафы и отсутствие страховки. По факту аварии проводится проверка.