Ставропольские автоинспекторы получили взятку в 55 тысяч у пьяного водителя

Сотрудники ДПС Ставрополя могут сесть в тюрьму за взятку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе два сотрудника ДПС подозреваются в получении 55 тысяч рублей в качестве взятки от пьяного водителя. По данным следствия, в ноябре 2022 года во время патрулирования возле краевой больницы инспекторы остановили «Газель» для проверки документов.

После остановки правоохранителям показалось, что водитель был пьян. Подозрения подтвердились, однако у инспекторов появилась альтернатива изъятию прав за нетрезвое вождение – получение взятки. Сотрудники не отказались, однако о преступлении узнали и возбудили уголовное дело.

— В настоящее время следователем СК России подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По уголовному делу за превышение должностных полномочий и получение взятки проводится следствие и закрепляется доказательственная база. Комментарий по поводу случившегося дали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— В настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассмотрен вопрос об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел. Также они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством, – сообщает ведомство.