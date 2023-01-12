В Ставрополе выделили 11,5 млн рублей на льготные проезды

На льготные проезды граждан в Ставрополе из краевой казны выделили 11,5 млн рублей. Деньги пойдут на возмещение затрат перевозчикам.

Бесплатно проехаться можно на автобусах под номерами 31, 3М, 32А, 38, 41, 44М, 27М, 47М, 88, 20, 27, 16.

Дачные маршруты также работают с льготами под номерами 18, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 34; 25, 28, 16А.

Также воспользоваться правом бесплатного проезда можно на троллейбусах под номерами 1, 2, 4, 7, 8, 9.

— Правом пользоваться льготами имеют участники ВОВ, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, почетные граждане Ставрополя, – сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Скидку в 50% могут получить пенсионеры, многодетные семьи, родители детей с ограниченными возможностями, одинокие матери, доноры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и школьники.

В январе с учетом скидки в 50% стоимость проездного для данных групп граждан составляет 480 в троллейбусах и 840 в автобусах. Для школьников дешевле – 240 рублей и 420 рублей.