Защита экс-главы минтуризма Ставрополья добивается освобождения Трухачева из СИЗО

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Экс-глава минтуризма Ставропольского края Трухачев находится под стражей практически год – его арестовали в феврале 2022 года по обвинению в превышении должностных полномочий. Трухачева посадили в СИЗО, однако адвокаты уверены, что по состоянию здоровья мера пресечения экс-чиновнику должна быть смягчена.

Как сообщает newstracker.ru, у Трухачева начались проблемы со здоровьем еще летом 2022 года. Из-за жары и духоты у него поднималось давление, было затруднено дыхание, говорят адвокаты.

У экс-министра обнаружили заболевания системы кровообращения. Из-за этого ему грозит критическое нарушение ритма сердечной деятельности, остановка сердца и внезапная смерть. При этом выпускать Трухачева из изолятора не намерены.

Только заключение врачей, по словам адвоката, скрывали и приобщили к материалам дела лишь в декабре 2022 года. Суд, правда, проигнорировал здоровье Трухачева – экс-министра оставили за решеткой. Тем не менее адвокаты планируют добиться освобождения Трухачева, а затем и прекращение уголовного дела.