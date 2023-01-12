Главным приоритетом в 2023 году ставропольцы назвали работу

Ставропольцы назвали работу главным приоритетом в 2023 году, уже после по важности стоит семья. Опрос о приоритетах на идущий год провели специалисты hh.ru с с 1 по 14 декабря, его прошли 4060 сотрудников и соискателей.

В 2023 году 66% опрошенных планируют уделить больше времени работе и карьере. В целом по России данный показатель составляет 69%. Второй по важности стала семья. Уделять больше времени и внимания родным и близким в 2023 году хотят 43% опрошенных.

— Еще треть жителей Ставропольского края (28%) планируют в 2023 году основательно заняться своим здоровьем, 18% – хотят выделять время на любимое хобби, 16% - уделять время физическим нагрузкам и спорту, 8% - не забывать про встречи с друзьями, – сообщает hh.ru.

На карьере чаще всего хотят сфокусироваться сотрудники IT-сферы, отдать больше времени хобби чаще всего хотят представители сферы туризма и общепита, а также работники сферы искусства и масс-медиа. Спорт как главный приоритет для себя рассматривают работники банковской сферы, а также управленцы и топ-менеджеры.