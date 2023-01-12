На Ставрополье назвали самые популярные в новогодние праздники места отдыха

Новогоднюю ночь большинство туристов провели в Кисловодске. Фото: mts.ru

С помощью геоаналитической платформы GeoEffect МТС проанализировала турпоток на Ставрополье во время новогодних каникул. Оказалось, что самыми популярными городами в праздники были Кисловодск и Пятигорск.

Погода на курортах в большие зимние выходные выдалась теплая и солнечная, а потому отдыхающие проводили много времени на свежем воздухе. Самыми популярными местами для прогулок и активного отдыха у гостей КМВ стали Курортный бульвар в Кисловодске, гора Железная в Железноводске и горы Машук и Горячая в Пятигорске.

Новогоднюю ночь большинство туристов провели в Кисловодске - на Курортном бульваре и в Нижней части национального парка, где находится несколько популярных кафе и ресторанов, а также мостик «Дамский каприз» и цветочные часы.

По традиции, больше всего туристов в городах КМВ приехало из соседнего Краснодарского края (42% от общего потока), Ростовской области (18%) и столичного региона (13%).

Правда, из Москвы и области по сравнению с прошлым годом турпоток несколько снизился. А вот число отдыхающих в крае ростовчан выросло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без переплат и заморочек: узнайте тариф своей мечты

Простой тест поможет понять, как экономить на сотовой связи, не отказываясь от нужных опций (узнать результат).