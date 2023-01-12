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НовостиПроисшествия12 января 2023 14:44

На Ставрополье 22-летний мужчина попался на сбыте 120 граммов наркотиков

В отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Буденновский» на Ставрополье получили информацию, что на территории Буденновского округа гражданин планирует сбыть наркотики. Сведения подтвердились: правоохранители задержали 22-летнего местного жителя. Мужчина попался на попытке оставить «закладку».

— Молодого человека доставили в окружной отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом, в которых, как показала экспертиза, находилось более 120 граммов синтетического наркотика, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств. После расследования злоумышленник окажется на скамье подсудимых, где решится его судьба.