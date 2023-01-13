На Ставрополье подорожали огурцы, помидоры и морковь

Лидером среди подорожавших овощей стала морковка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Северо-Кавказстате обновили данные о стоимости продуктов. Специалисты выяснили, что с с 1 по 9 января 2023 года морковь подорожала на 14%. За новогодние праздники также подорожали свежие овощи - помидоры и огурцы. Томаты на 11%, а огурцы — на 10,5%.

Цены на некоторые продукты, наоборот, снизились. В тройке лидеров оказались картофель, капуста и различные виды круп. Сильнее всего в цене упала картошка - сразу на 2%. Средняя стоимость за килограмм картофеля теперь составляет почти 32 рубля. Пшено подешевело на 1,5% и стоит теперь 53 рубля, а килограмм белокочанной капусты можно купить за 25 рублей.

Уточняется, что в том же ценовом диапазоне остались мясные полуфабрикаты - сосиски, сардельки. Мороженая неразделанная рыба, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, сметана, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб из ржаной муки и другие продукты.