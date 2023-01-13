В Ставрополе под колесами легковушки оказался 73-летний пенсионер

Пенсионер попал под колеса автомобиля. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что минувшим вечером в краевой столице пешеход не дошел до пешеходного перехода 100 метров и попал под машину.

По данным ведомства, на улице 50 лет ВЛКСМ водитель автомобиля «Дэу Нэксия» поворачивал в сторону улицы Шпаковская и допустил наезд на человека. 73-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, а в зоне его видимости. Пенсионер получил травму - перелом ноги. Его госпитализировали в больницу.

Как стало известно, за рулем легковушки находился 27-летний ставрополец, который в момент совершения автоаварии был трезв. Сотрудники ГИБДД уточнили, что в 2022 году он уже привлекался к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу.