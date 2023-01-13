Губернатор Ставрополья 13 января проведет встречу с журналистами

Сегодня, 13 января, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведет встречу с журналистами федеральных, краевых и муниципальных средств массовой информации. Трансляция мероприятия будет в соцсетях главы региона, где он анонсировал событие.

— Сегодня, в День российской печати, проведу традиционную встречу с журналистами. Отвечу на их вопросы. Самые яркие, интересные, важные для ставропольцев вопросы и ответы на них опубликую отдельно - чтобы каждый мог их увидеть, – написал губернатор в соцсетях. Трансляция начнется в 13:00.

На сегодня в регионе запланирована встреча губернатора с журналистами, а завтра, 14 января, в Ставрополе начнется новый сезон ярмарок выходного дня. В прошлом году торговые точки посетили 100 тысяч горожан, были организованы 284 ярмарки, этот год также обещает быть насыщенным на такие мероприятия.