Ставропольские цены на продукты питания проверили в краевом минэкономразвития

В Ставрополе министерство экономического развития региона провело мониторинг цен на продукты питания. Проверка проводилась на одном из городских овощных рынков и в одном из сетевых магазинов.

Проверяющие узнали, что цены на продукты с декабря 2022 года не вскочили вверх. Некоторые товары оказались дешевле в сети федеральных магазинов: например, килограмм свинины стоит от 209 рублей, а на рынке цена начинается от 300 рублей за кило.

Курица в Ставрополе стоит от 200 рублей на рынке и 144 рублей в магазине. Овощи из набора для борща стоят от 30 рублей за килограмм при покупке на рынке, а вот в магазине купить лук и капусту можно за 20 рублей.

— На рынке порядка 45% продукции представлено производителями. В торговой сети по разным категориям – от 40 до 93 процентов. Продолжаем работу по увеличению доли продукции предприятий Ставрополья в магазинах и на рынках, – сообщил глава минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин.

Гречка, рис, растительное и сливочное масло подешевели – сейчас их можно купить за 50, 80, 75 и 640 рублей. Дефицит продуктов в регионе отсутствует, а ярмарки выходного дня позволяют регулировать рост цен на продовольствие.