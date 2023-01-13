Проект велотерренкура Ставрополье пройдет экологическую экспертизу в 2023 году

На Ставрополье в 2023 году велотерренкура на Кавказских Минеральных водах пройдет экологическую экспертизу. Правительством, сообщил губернатор региона на рабочем совещании, были учтены замечания прокуратуры, из-за чего объект пройдет экологическую экспертизу.

— По итогам диалога с надзорным ведомством соответствующие процедуры предусмотрены: в марте 2023 года будет определена подрядная организация, которая займется ее выполнением, – сообщил глава Ставропольского края.

Всего на строительство велотерренкура в 2020 году выделили 2,8 млрд рублей из федерального бюджета, его протяженность, согласно плану, должна составить 75 километров. Маршрут должен объединять города Лермонтов, Железноводск и Минеральные Воды.

Начать строительство не удалось, так как природоохранная прокуратура нашла нарушения. Суд подтвердил запрет изменять границы особо охраняемых природных территорий края строительством велотерренкура. Теперь будет назначена проверка, которая решит, начнется ли в 2025 году строительство объекта и как это может навредить природе.