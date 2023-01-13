Экс-директора предприятия Ставрополья осудили за мошенничество на 160 млн рублей

На Ставрополье директора организации осудили за мошенничество на 160 млн Фото: Даниил ОПАРИН

В Нефтекумском округе Ставрополья бывший директор коммерческой организации вступил в сговор с группой лиц – расследование их уголовных дел продолжается – и заключил пять договоров с фирмой. Согласно договоренности, предприятие должно было обработать почву препаратами.

Только вот злоумышленники свои обязательства решили не выполнять полностью. В результате, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, был нанесен ущерб фирме-заказчику в размере 160 млн рублей.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, – сообщает ведомство.

Также в суде полностью удовлетворили гражданский иск от потерпевшего о взыскании с подсудимого ущерба, причиненного преступлением. Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.