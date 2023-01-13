На Ставрополье разрабатываются новые меры поддержки семей участников СВО

Ставрополье разрабатывает новые меры социальной поддержки семей участников специальной военной операции. На данный момент правительство хочет отменить некоторые налоги для родственников бойцов. Об этом губернатор рассказал на сегодняшней пресс-конференции.

— Нами подготовлено финансовое предложение по полной оплате детского питания в школе. Мы хотим аннулировать транспортные налоги для семей мобилизованных, налоги на землю, оплату за детские сады. Если человек получил ранение или, не дай Бог, погиб, мы хотим оплатить учебу детей до 200 тысяч рублей в год, – сообщил глава региона.

Также губернатор Ставрополья ответил на вопросы касательно итогов 2022 года. По словам главы региона, краевой бюджет вырос почти на 30% по сравнению с прошлым годом. При этом влияние антироссийских санкции на Ставропольский край обнулено.