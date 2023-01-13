Рост бюджета Ставрополья в 2022 году составил почти 30%

По итогам 2022 года бюджет Ставрополья составил почти 30%, рассказал губернатор на сегодняшней пресс-конференции. При этом в регионе построили 1,4 млн квадратных метров жилплощади. Также губернатор ответил на вопрос по поводу санкций и того, как они сказались на крае.

— Влияние антироссийских санкций на Ставрополье обнулено. Всех вопросах мы себя обеспечили. С медикаментами есть проблем по поставкам, но покупаем через третьи страны, – заявил губернатор Владимир Владимиров.

Помимо роста бюджета Ставрополья цены на продукты питания не взлетели. После проверки краевым минэкономразвития были сделаны выводы, что гречка, рис, растительное и сливочное масло подешевели, а дефицита продуктов в регионе нет.