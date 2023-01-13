Экс-директор колледжа Невинномысска получила «условку» за взятку в 45 тысяч

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставрополья экс-директор колледжа в городе Невинномысске признана виновной в получении взятки в размере 45 тысяч рублей за помощь студентам в сдаче сессии. Следствием и судом установлено, что в июне 2021 года осужденная дала поручение своему заместителю и преподавателю получить взятки от трех студентов.

— Полученные от студентов денежные средства в сумме 45 тысяч рублей преподаватели колледжа передали осужденной, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

О преступлении узнали правоохранительные органы. В отношении директора возбудили уголовное дело, началось расследование, после которого материалы передали в суд.

— Гражданка признана виновной и приговорена к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, штрафу в размере 100 тысяч рублей, а также лишению права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 4 года 7 месяцев, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Приговор пока что не вступил в законную силу и может быть обжалован.