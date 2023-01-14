На Ставрополье задержали мужчину за хранения наркотиков

Наркотики мужчина хранил для личного пользования. Фото: телеграм-канал Полиция Ставрополья.

В МВД по Ставропольскому краю рассказали, что мужчина в Александровском городском округе задержан мужчина за хранение наркотиков. В отдел полиции поступила оперативная информация, что 46-летний местный житель незаконно хранит наркотическое средство растительного происхождения.

- При обследовании территории домовладения мужчины в хозяйственной пристройке полицейские обнаружили и изъяли более 300 граммов конопли, что подтвердила проведенная экспертиза, - сообщается в официальном релизе.

Мужчина признался сотрудникам полиции, что сорвал коноплю, которая росла на окраине села и засушил. Наркотическое средство он хранил для личного пользования.