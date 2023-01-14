За минувшие сутки в Ставропольском крае зарегистрованы два ДТП

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали о ситуации на дорогах. За минувшие сутки в крае зарегистрированы 2 ДТП.

- Начинаем субботу со сводки аварийности за прошедшие сутки. 13-го января в регионе зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека пострадали. Погибших нет, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья уточнили, что за минувшие сутки были задержаны 26 водителей с признаками опьянения, они отстранены от вождения. Три человека повторно находились за рулем в нетрезвом виде.