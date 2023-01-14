В Ставрополе камер видеонаблюдения стало больше

В 2023 году на Ставрополье стало больше камер видеонаблюдения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сеть системы видеонаблюдения в Ставрополе расширили в 2022 году. В краевой столице за минувший год установили более 160 камер в сквере «Героев России» и на улице Ивана Щипакина, а на Александровской площади - 16. Об этом рассказали в городской администрации 14 января.

Уличные камеры видеонаблюдения также установили – в сквере на пересечении переулка Можайского и улицы Азовской - 8, в сквере на пересечении улиц Семашко и Осетинской 9.

Всего за 10 лет в крае было установлено 2 712 камер на 176 объектов. За порядком в городе через камеры круглосуточно следят сотрудники дежурной диспетчерской службы, управлений полиции и также ФСБ края.