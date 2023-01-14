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НовостиОбщество14 января 2023 9:44

В Ставрополе камер видеонаблюдения стало больше

В 2022 году камеры установили еще в четырех местах массового скопления людей
Анфиса КИМЕНИНИКО
В 2023 году на Ставрополье стало больше камер видеонаблюдения.

В 2023 году на Ставрополье стало больше камер видеонаблюдения.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сеть системы видеонаблюдения в Ставрополе расширили в 2022 году. В краевой столице за минувший год установили более 160 камер в сквере «Героев России» и на улице Ивана Щипакина, а на Александровской площади - 16. Об этом рассказали в городской администрации 14 января.

Уличные камеры видеонаблюдения также установили – в сквере на пересечении переулка Можайского и улицы Азовской - 8, в сквере на пересечении улиц Семашко и Осетинской 9.

Всего за 10 лет в крае было установлено 2 712 камер на 176 объектов. За порядком в городе через камеры круглосуточно следят сотрудники дежурной диспетчерской службы, управлений полиции и также ФСБ края.