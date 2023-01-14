В Дагестане местный житель подозревается в краже ящика для пожертвований

Мужчина вынес ящик для пожертвований из кафе. Фото: МВД Дагестан

В МВД по Республике Дагестан рассказали о том, что житель Избербаша подозревается в краже ящика для пожертвований. По данным ведомства, злоумышленник вынес ящик из кафе.

В отдел полиции 11 января 2023 года пришел житель Избербаша с заявлением о необычной краже. Полицейским 33-летний мужчина рассказал, что неизвестный проник к нему в кафпе и выкрал ящикк для пожертвований с деньгами в сумме 7 000 рублей.

Полицейскими был оперативно установлена личность злоумышленника, мужчину доставили в участок. 26-летний житель Избербаша сознался в преступлении и рассказал, что сначала он выключил электрощиток, затем открыл входную дверь и унес ящик с деньгами.

Часть денег полицейским удалось вернуть хозяину кафе, но остальное подозреваемый уже успел потратить на личные нужды. В отношении 26-летнего жителя Избербаша возбуждено уголовное дело по статье «кража».