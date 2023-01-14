В Ставрополе ликвидировали очаг высокопатогенного гриппа птиц

Источник распространения инфекции был ликвидирован. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В краевой столице удалось ликвидировать крупный очаг высокопатогенного гриппа птиц. Его обнаружили накануне на предприятии одного из жителей краевой столицы. Об этом рассказали в Управлении ветеринарии Ставропольского края.

Источником эпизоотическим очагом высокопатогенного гриппа пернатых стал птичник индивидуального предпринимателя из города Ставрополя. Известно, что сейчас угрозы нет.

- Очаг инфекции ликвидирован. Угроза распространения возбудителя данного заболевания отсутствует, - уточнили в Управлении ветеринарии Ставропольского края.

Однако для предотвращения повторной вспышки необходимо выяснить, нет ли других птиц в подворьях жителей в пределах угрожаемой зоны. Примерную зону обозначили в в радиусе 5 км от ликвидированного очага. Также необходимо наблюдать и за территорией в радиусе 10 километров. Власти края приняли решение ввести карантин в этой зоне с 13 января 2023 года.