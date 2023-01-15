Два человека погибли в лобовом столкновении в ДТП на Ставрополье

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье два человека погибли в лобовом столкновении на дороге. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария случилась утром 15 января в Предгорном округе, на трассе "Ессентуки-Суворовская". По предварительной информации, водитель Тойоты, поворачивая налево, создал помеху встречному Вольво. Тот в свою очередь, чтобы избежать ДТП, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Нивой Шевроле.

Фото: УГИБДД по СК

- От полученных травм скончались 41-летний водитель и 37-летний пассажир Нивы, жители села Новоблагодарного. Еще два пассажира Нивы и водитель Вольво доставлены в больницу, - сообщает УГИБДД по Ставрополью.

Фото: УГИБДД по СК

Отмечается, что 56-летнего водителя Тойоты за последние два года восемь раз привлекали к ответственности за превышение скорости. Водитель Вольво злостным нарушителем не считается. Инспекторы выясняют все обстоятельства ДТП. В прокуратуре Ставрополья корреспонденту "КП-Ставрополь" сообщили, что ведомство проводит собственную проверку происшествия.