На трассе под Ставрополем в ДТП погиб 32-летний водитель

Фото: УГИБДД по СК

На Ставрополье в ДТП погиб водитель, выехавший на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Фото: УГИБДД по СК

Авария случилась днем 14 января на трассе "Ростов-на-Дону - Ставрополь" в Шпаковском районе. По версии УГИБДД, водитель ВАЗ-21150 на скорости потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ниссан Кашкай.

- От полученных травм на месте скончался водитель отечественного автомобиля. Водитель иномарки получила перелом руки, - сообщает УГИБДД по Ставрополью.

Погибший - 32-летний житель Ставрополя - злостным нарушителем не является. Устанавливается, был ли мужчина пьян в момент ДТП.