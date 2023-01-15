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НовостиПроисшествия15 января 2023 11:30

В Минводах водитель умер в пути и спровоцировал ДТП

Об этом сообщают экстренные службы города
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Минеральных Водах мужчина умер в пути и спровоцировал ДТП. Об этом рассказывают экстренные службы города.

Авария случилась на улице Ставропольская. Водитель Рено Логан умер во время движения, после чего его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с "девяткой".

Фото: АСО Минвод

Фото: АСО Минвод

- К месту происшествия прибыли все экстренные службы. Спасатели Минераловодского Центра по ЧС отключили аккумулятор у поврежденных автомобилей, обеспечили безопасность движения, - рассказали в АСО Минвод.

Водитель "девятки" не пострадал. Личность и причина смерти умершего устанавливаются.