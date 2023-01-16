В Ставрополе задержали 31-летнего оптового наркоторговца

В доме 31-летнего жителя города Ставрополе правоохранители обнаружили два контейнера с наркотическим веществом «эфедрон» общим весом свыше 75 граммов. После по «горячим следам» оперативники нашли еще три мини-склада с «синтетикой» – всего удалось обнаружить порядка 180 граммов наркотиков.

— Наркотики общей массой порядка 180 граммов были предназначены для продажи через Интернет местечковым «закладчикам» для мелкой фасовки и теневого сбыта неопределенному кругу потребителей, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Всего правоохранителям удалось изъять из нелегального оборота более 600 разовых доз с синтетическими наркотиками. В отношении оптового наркоторговца возбуждено несколько уголовных дел за сбыт наркотиков в крупном объеме. Фигурант заключен под стражу, где просидит до суда.