Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Ставропольского края

Аптеки Ставропольского края полностью обеспечены противовирусными препаратами для детей и взрослых, хотя некоторые лекарства попадают на полки неритмично и в ограниченных объемах. Общего дефицита лекарственных препаратов в регионе не зафиксировано.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений региона, с покупкой оригинальных импортных препаратов может возникнуть проблемы. Из-за внешней ситуации в стране была нарушена логистическая цепочка.

— Государственные сети пополнены необходимыми лекарственными препаратами для лечения осложнений, перенесенных инфекционных заболеваний, а также сопутствующими препаратами, – сообщает заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Листова.

При этом, говорит замминистра, на Ставрополье все же фиксируется нехватка комбинированных препаратов – амоксициллина и клавулановой кислоты. Хотя на полках в аптеках продаются другие препараты, аналогичные оригинальным.