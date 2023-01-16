За неделю с 9 по 15 января на Ставрополье поймали 167 пьяных водителей

За прошедшую неделю на Ставрополье задержали 167 пьяных водителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье за неделю с 9 по 15 января автоинспекторы задержали 167 водителей с признаками опьянения. При этом 24 автовладельца попались на нарушении повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

Самым нетрезвым «нетрезвым» днем, как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, стала пятница, 13 января. В тот день поймали 29 пьяных водителей.

— В Ставрополе автоинспекторы прекратили поездку водителя большегруза в состоянии опьянения, – сообщает ведомство.

Водитель КАМАЗа с двумя прицепами опасно маневрировал рядом с припаркованными автомобилями. Автоинспекторы заметили это и остановили грузовик, чтобы транспорт не зацепил стоящие машины.

За рулем оказался 49-летний житель Петровского округа, который имел признаки опьянения. Мужчина согласился пройти тест на алкоголь, который показал наличие 0,5 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит от 1,5 до 2 лет лишения права управления и штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль передали трезвому водителю, вписанному в страховку.