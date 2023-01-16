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НовостиПроисшествия16 января 2023 9:04

За неделю с 9 по 15 января на Ставрополье поймали 167 пьяных водителей

Самым «нетрезвым» днем стала пятница, 13 января
Данил Юрков
За прошедшую неделю на Ставрополье задержали 167 пьяных водителей

За прошедшую неделю на Ставрополье задержали 167 пьяных водителей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье за неделю с 9 по 15 января автоинспекторы задержали 167 водителей с признаками опьянения. При этом 24 автовладельца попались на нарушении повторно, за что им грозит уголовная ответственность.

Самым нетрезвым «нетрезвым» днем, как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края, стала пятница, 13 января. В тот день поймали 29 пьяных водителей.

— В Ставрополе автоинспекторы прекратили поездку водителя большегруза в состоянии опьянения, – сообщает ведомство.

Водитель КАМАЗа с двумя прицепами опасно маневрировал рядом с припаркованными автомобилями. Автоинспекторы заметили это и остановили грузовик, чтобы транспорт не зацепил стоящие машины.

За рулем оказался 49-летний житель Петровского округа, который имел признаки опьянения. Мужчина согласился пройти тест на алкоголь, который показал наличие 0,5 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит от 1,5 до 2 лет лишения права управления и штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль передали трезвому водителю, вписанному в страховку.