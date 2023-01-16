В новогодние праздники на Ставрополье вывезли 12 тысяч тонн мусора

Фото: соцсети министра ЖКХ Ставропольского края Александра Рябикина

На Ставрополье в новогодние праздники коммунальщики вывезли 12 тысяч тонн мусора, что, по заявлению региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, на 15% больше, чем в обычные дни.

Увеличение объемов мусора в праздничные дни влияет большое количество покупок, сделанных жителями Ставрополья и большое количество упаковочных материалов, которые так или иначе попадают в мусорку.

— В общей сложности с 31 декабря по 9 января было вывезено чуть более 12 тысяч тонн отходов. Это примерно на 15% процентов больше, чем вывозилось в обычные дни в 2022 году, – сообщил министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

Как написал министр в соцсетях, все собранные в регионе отходы – примерно 650 тысяч тонн в год – отправляют на девять лицензированных полигонов и мусоросжигательный завод. При этом 93% проходят сортировку. Для этого в крае созданы 11 мусоросортировочных линий.