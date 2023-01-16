В Кисловодске осудят 23-летнего мужчину за хищение 800 тысяч у пенсионерки

На Ставрополье 23-летний житель соседнего региона вместе с организатором преступной группы похитил у пенсионерки 800 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье в городе Кисловодске под суд пойдет 23-летний житель соседнего региона по обвинению в мошенничестве. Мужчина получал деньги от обманутых организатором граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края, в октябре 2022 года организатор преступной группы звонил жителям города-курорта и представлялся сотрудником полиции.

Организатор сообщал, что родные жертв попали в аварию. Чтобы урегулировать вопрос с потерпевшими, неизвестный предлагал заплатить деньги. Для получения средств был привлечен обвиняемый, который получал 10% от похищенного.

— Так 31 октября 2022 года злоумышленники ввели в заблуждение 83-летнюю жительницу Кисловодска, убедив ее в том, что ее внук якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девушка получила телесные повреждения, – сообщает прокуратура Ставропольского края.

Для урегулирования проблемы пенсионерка должна была передать курьеру 800 тысяч рублей. Приехавший обвиняемый получил от потерпевшей 13 тысяч долларов. Полученные средства злоумышленники поделили между собой, однако вскоре их задержали правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении 23-летнего обвиняемого направлено в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступной группы продолжается.