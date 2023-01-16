В Чеченском госуниверситете будут учиться с помощью российского сервиса для онлайн-коммуникаций

Как рассказали в МТС, сервисы Webinar Group зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории РФ, а качество их соответствует западным аналогам.

Подключаться к собраниям на платформе смогут одновременно до 2500 человек - чтобы участвовать в лекциях, семинарах и даже мозговых штурмах. Среди предлагаемых опций - онлайн-доски, выведение на экран презентаций и участников собрания.

Желающему задать вопрос достаточно будет просто поднять руку, и он тут же окажется на экране. А вот если кто-то из студентов свернет окно с конференцией, чтобы, к примеру, посмотреть видео в соцсетях или пообщаться в чатах, об этом станет известно преподавателю. Так что теперь во время дистанционных занятий можно будет отслеживать активность и вовлеченность студентов в учебный процесс.

Ранее в ЧГУ уже использовали сервисы Webinar Group в организации всероссийских и международных конференций, в вузе отмечают широкий функционал и удобство площадки.