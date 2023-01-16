Жители Ставрополя могут сдать новогодние елки на переработку

В Ставрополе людям предлагают сдать настоящие новогодние елки на переработку в рамках эко-мероприятия по сбору отходов для последующей отправки их на производство. Отдать дерево можно 22 января с 11:00 до 13:00 возле мультимедийного парка «Россия – Моя история» – улица Западный обход, 58В.

— Организаторы просят предварительно убрать все украшения и мишуру. Деревья можно привозить, как целые, так и разделенные на стволы и ветви. Тут же елки раздробят и превратят в мульчу, которую используют в питомнике для защиты верхнего слоя почвы вокруг молодых саженцев, – сообщает пресс-служба администрации города Ставрополя.

В этот же день ставропольцы сдать на переработку пластик с маркировкой 1,2,4,5, стекло, металл, макулатуру, одежду (чистую и сухую в любом состоянии), бытовую технику, батарейки и Тетра Пак.

Также на мероприятии будет работать «Дармарка», на которой можно обменяться бытовыми предметами, игрушками, книгами – всем, что не нужно, но жалко выкидывать.