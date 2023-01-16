За прошедшую неделю с 9 по 15 января ставропольцы отдали мошенникам 32 млн рублей

На Ставрополье за последнюю неделю с 9 по 15 января жители отдали мошенникам 32 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Так, жертвой одного из злоумышленников стал 72-летний житель города Пятигорска.

— Неизвестный связался с мужчиной и предложил вложить и приумножить сбережения. Поверив в столь выгодные условия, заявитель «приобрел» у собеседника криптовалюту на сумму свыше 1,9 миллиона рублей, – сообщает ведомство.

После перевода средств потерпевший не получил никакой прибыли, из-за чего обратился к правоохранителям с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

Ведомство просит ни при каких условиях не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета, а также тщательно проверять всю информацию о фирме и интернет-платформах. Правоохранители просят не верить в объявления о быстром обогащении.