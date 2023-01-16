Житель Кисловодска сядет на 10 лет за попытку сбыта наркотиков

В Кисловодске местный житель признан виновным в покушении на сбыт наркотических средств. Осужденный попался в июле 2022 года, когда вместе с неустановленным лицом вступили в преступный сговор. Целью злоумышленников стала продажа наркотиков в интернете.

— Молодой человек, получив адрес расположения наркотика, пришел в указанное место и путем поднятия «закладки» приобрел расфасованное в восемь пакетиков синтетическое наркотическое средство общей массой более 4,17 грамма, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

На улице Промышленной в городе Кисловодске осужденный разместил в «тайники-закладки» три свертка. И все бы прошло успешно для злоумышленника, если бы при оставлении еще одной «закладки» его не заметили правоохранительные органы.

В отношении наркозакладчика возбудили уголовное дело, расследование которого завершили и направили в суд материалы. На судебном заседании гражданина признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.