В городе Ставрополе в Крещенскую ночь перекроют движение по улице Лесной от улицы Октябрьской до дома № 229. Водителей просят заранее продумывать маршрут в объезд перекрытому участку, чтобы не пришлось разворачиваться.

В администрации краевой столицы предложили объезжать ограниченный для движения автомобилей участок по улицам Октябрьской и Лопырина. С 20:00 18 января до 4:00 19 января можно подумать, по какой дороге лучше поехать.

Кроме Крещения в Ставрополе к 80-летию освобождения города от фашистов пройдет 46 мероприятий. Их проводят вплоть до 31 января. Детсадовцы, школьники, студенты станут участниками различных викторин, акций и эстафет. Во всех районах Ставрополя пройдут концертные программы городских артистов.