Ставропольские спасатели будут дежурить в Крещенскую ночь на 11 водоемах

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Крещенскую ночь с 18 на 19 января на 11 водоемах Ставрополья будут дежурить спасатели. Об этом сообщила пресс-служба ПАСС СК, дав список водоемов, где службы будут следить за безопасностью (по данным на 16 января 2023 года).

Где будут дежурить спасатели

- Шпаковский муниципальный округ, село Татарка, Мужской монастырь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»;

- 329 квартал города Ставрополя, родник «Корыта»;

- Кочубеевский муниципальный округ, село Ивановское, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в районе реки Большой Зеленчук;

- Изобильненский муниципальный округ, поселок Солнечнодольск, Новотроицкое водохранилище, в районе Церкви Казанской иконы Божьей матери;

- город Ессентуки, Ессентукское городское озеро;

- город Георгиевск, река Подкумок, «Георгиевский мост»;

- город Георгиевск, Георгиевское городское озеро;

- Георгиевский городской округ, село Краснокумское, река Подкумок;

- Георгиевский городской округ, станица Урухская, купель;

- Новоселицкий муниципальный округ, база отдыха «Золотые пески»;

- город Буденновск, озеро Буйвола, территория яхт-клуба «Ника».

Также напомним, что в Ставрополе в Крещенскую ночь с 20:00 18 января до 4:00 19 января перекроют движение по улице Лесной от улицы Октябрьской до дома № 229. В администрации рассказали, как можно объехать участок.