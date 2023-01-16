На Ставрополье директор предприятия не выдал зарплаты 33 сотрудникам на 1,2 млн

На Ставрополье директор предприятия задолжал 33 сотрудникам 1,2 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Советском округе директор строительного предприятия с апреля по август 2022 года не выплачивал зарплаты 33 сотрудникам. Итого за фирмой образовался долг в 1,2 млн рублей, погасить который удалось только после вмешательства прокуратуры.

— В связи с этим прокуратура приняла комплекс мер прокурорского реагирования. В адрес директора организации внесены представления с требованием об устранении нарушений, которые рассмотрены и удовлетворены, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также прокурор направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о выплате начисленной заработной платы для дальнейшего принудительного взыскания. После проведенной проверки в отношении директора возбудили уголовное дело.

На данный момент задолженность полностью погашена, а директору предприятия грозит уголовная ответственность. Расследование продолжается, после материалы передадут в суд, где решится судьба должника.